Kooliõde: teadlik  maiustamine aitab hoiduda liialdamisest 

Kivimäe Põhikooli kooliõde Tiiu Ulmre kinnitab, et magusasöömist tuleks kontrolli all hoida igal ajal vältida, kuid detsembrikuus peaks olema eriti valvas. Päkapikkude annid ja advendikalendri üllatused, kommipakid lasteaiast, koolist, töökohtadest. Ja eks tekib ka inimlik kiusatus pühadeks veel lisaks koju maiustusi osta, sest magusatootjad tulevad välja imeilusalt kujundatud isuäratavate jõulutoodetega. „Päris kindlasti on jõulukuul magusasöömist rohkem. Teisest küljest ei ole detsember füüsilise poole pealt õpilastel kõige aktiivsem aeg. Algab koolivaheaeg, siis tulevad jõulud, aastalõpp, uus aasta. Õppetöö jätkub alles jaanuari teisel nädalal. Ja et on pime ja külm aeg, istuvad lapsed hea meelega vaheajal kodus ekraanide taga ning kui midagi maitsvat on sealjuures käepärast, lähebki näksimiseks ja maiustamiseks,“ selgitab kooliõde Tiiu lihtsat tõsiasja. „Tuleb loota mõnusale lumisele talvele, mis meelitaks meie lapsi veidigi enam õue mängima ja sportima - saaks lapsed värskes õhus liikuda ning oleks kommikausist ka eemal.“