VALUS JÕULUMÄLESTUS | Kallid vanemad, kui teie laps juba kolmandat korda palub jõuluvanalt viiulit, ei tohi talle kinkida pruune sokke! 

Ajal, mil nii paljud räägivad sellest, kuidas lapsed on kinkidega ära hellitatud ja nende nõudmised on muutunud üha röögatumaks, tasub siiski meeles pidada väikeste inimeste soovidega arvestamist. Vastasel korral võib tulemuseks olla midagi väga kurba - laps harjub teadmisega, et tema soovid ei loe.