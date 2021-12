EMA PIHTIMUS: „Kas ma olen ainus, kes tunneb, et tahaks pärast jõule KÕIGIST oma pereliikmetest puhata?” 

„Aga kui ma päris aus olen, siis pean tunnistama, et ma tahaks väga ka oma enda perest puhata!“ tunnistab ta avameelselt. Pühadetrall ja laste ülevoolavad emotsioonid, liigselt tarbitud suhkur ja sugulaste kommentaarid on ta nii ära väsitanud, et ta tahaks olla lihtsalt üksi. „Kas ma olen ainus, kes tunneb, et tahaks pärast jõule KÕIGIST oma pereliikmetest ka puhata?“