VÕRGUBEEBI PÄEVIK | Normaliseerime asjade taaskasutamise, beebid kasvavad riietest sekundiga välja 

Esiteks ma soovin kõigile head uut aastat, uskumatu, et juba sel aastal saab minust emme…Kui ma oma rasedusest teada sain, siis muidugi hakkasin esimese hooga poodides ja epoodides armsaid titeriideid vaatama ning unistama juba ajast, kui saan neid soetama hakata. Üks asi on see, kui jube armsad need asjad on, aga teine see, kui jube krõbe hind neil on.