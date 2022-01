EMA PIHTIMUS: „Naised, lõpetage see isade vatis hoidmine ja laske neil ka võrdne vanem olla!” 

Foto: Pexels

„Mis värk sellega on, et hulk „emmesid„ on otsustanud, et mehed ei oska lapsi kasvatada ja teevad kõik nende eest ette taha ära? Nii kasvavadki neist sellised isad, kes kunagi lastekasvatamisel käsi külge ei pane!“ hurjutab Marge, kelle kodus kasvab pisike plikatirts.