Emade kümme kõige raskemat hetke 2021. aastal. Kas samastud? 

Emadus on alati väljakutsuv, ent viimased kaks aastat, mis möödunud koroona tähe all on seda võimendanud kõvasti. Oluline on meeles pidada, et me pole üksi. On kaasemasid, kellel on olnud sarnaseid kogemusi ja me oleme sarnasemad, kui me aimame – olenemata sellest, kui palju lapsi meil on, kus me elame ja kas meil on kodus elukaaslane.