EMA PIHTIMUS: „Minu last on pikalt kiusatud! Kas tõesti aitab ainult kooli vahetamine?“ 

„Kõik algas justkui süütust tögamisest, aga ajaga on kõik läinud hullemaks. Kui ma alguses arvasin, et lapsed kasvavad sellest välja, siis mida aasta edasi, seda rohkem konflikte koolis tekib. Nüüd on asi juba nii kaugel, et tülid ja kaklused algavad sageli ka minu lapsest. Teda on nii pikalt kiusatud, et nüüd arvab ta juba kõigi asjade puhul, mis ka kogemata juhtuvad, et need on tehtud meelega, ja asub kohe kaitsepositsioonile. Nii on ta kohe oma „kiusajale“ kallale karanud ja tüli ongi käes,“ selgitab Kerstin.