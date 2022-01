SAAD ISAKS? 10 asja, mida tegema peaksid, et valmistuda! 

Ükskõik kas oled veel šokis isadusuudise saamisest või alles ootad sel aastal seda uudist, isaks saamisest teada saamine on elu muutev hetk. On normaalne, et tekivad erinevad tunded, siirast rõõmust saab korraga suur hirm – isegi, kui see on midagi mida alati soovinud oled. Enne väiksekese sündi jõuad sa aga kõvasti valmistuda. Healthline.com on mõned kirja pannud.