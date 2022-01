KVALITEETAEG EMMEGA! Kolm asja, mida oma väikelapsega koos teha 

Foto: Pexels

Üks-ühele kvaliteetaeg emmega on väikelaste jaoks väga oluline. Ent kõik teavad, et pärast pikka ja väsitavad päeva on kvaliteetaja leidmine keeruline ja väljakutsuv. Seega, katsu lihtsalt planeerida kord nädala üks tegevus oma lapsega, mida teete ainult teie kaks. See aitab teile mõlemal aega maha võta, koos kogeda ja üksteist hinnata.