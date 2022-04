„Emme, kust beebid tulevad?“ Kuidas lapsele ausalt asju selgitada 

Tavaliselt vastatakse lapse küsimusele „Kust tulevad beebid?“, et ema kõhust. Kimbatusse satutakse aga vastamisega küsimusele, kuidas beebi ema kõhtu saab. Sellele võib vastata lihtsalt, et ema sees on munarakk, isa sees on seemnerakk ning nende kahe kohtumisel hakkabki ema sees kasvama beebi. Et seemnerakk saaks munaraku juurde, paneb isa noku ema sisse ja seemned ujuvad ise ema munarakuni ning kõige tugevam seemnerakk aitab munarakul ema sees beebit kasvama panna.