EMA PIHTIMUS: „Kui oleksin teadnud, et see kärgperendus on nii keeruline, poleks ma sellesse suhtesse läinudki!“ 

„Nüüdseks on meil abikaasaga ka omad lapsed, kes alles lasteaias käivad. Kuigi meie perre kuulub igapäevaselt kolm last, saame lastetoetust kahe eest, sest mu abikaasa laps on paberite järgi nende mõlema hooldada ja seega mingit kolme lapse toetust me ei saa,“ sõnab ta. „Kuigi pisikesed on talle nagu omad õed, on olukord teinekord päris pingeline ja läheb iga aastaga hullemaks.“