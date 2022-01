MURES LASTEARST: laste ülekaalulisus on probleem, mis ei näita taandumismärke 

Foto: Pexels

Kala on lastearst Ülle Einbergi silmis väga väärtuslik toiduaine: „Kalas on kasulikud valgud ja rasvad, mida lapse organism vajab. Kala võiks leiduda lapse toidulaual 2-3 korda nädalas, kui tegelikult on vähe lapsi, kes ütlevad, et kala on nende lemmiktoit - arstitöös küsin seda tihti. Küll aga suudavad lapsevanemad oma eeskuju ja nutikusega lapsi kala sööma meelitada.“