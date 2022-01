IGA VANEMA KÜSIMUS: kuidas kasvatada edukat last ilma ülekasvatamiseta? 

Foto: Pexels

Emad ja isad tunnevad sageli, et ükskõik mis nad teevad, nad ei võida kunagi. Kui nad pööravad oma lastele liialt palju tähelepanu, tembeldatakse nad helikoptervanemateks, kui aga liiga vähe, ollakse kohe rongavanemad. Kus on aga see kuldne kesktee? Iga vanem tahab vastust küsimusele: kuidas kasvatada edukat last ilma ülekasvatamiseta? Ideas.ted.com on viis nõuannet kirja pannud!