EMA PIHTIMUS: „Ma ei suuda unustada, et kirehoos ajasime lapse üles ja ta magamistuppa sisse jalutas!” 

„Iga lapsevanem teab, et selle staatusega ei kao inimlikud vajadused. Lihtsalt tuleb arvestada, et lapsed on ka kodus ja seksivärki teha nii, et nad ei kuuleks. Aga ükskord juhtus meil just see, mis on iga vanema hirm,” meenutab ta.

„Olime väga hoos ja ilmselt ka väga häälekad. Ega ma kõike enam ei mäletagi, sest ühel hetkel oli taevas, järgmisel kukkusin maa peale. Mäletan, kuidas keset orgasmi hakkas magamistoa ukse vahelt valgus paistma ja üks vaikne hääl ütles: „Emme, mingid jubedad hääled on!“ Järgmisel hetkel hakkas laps juba voodi poole sammuma,“ meenutab ta. „Voodis toimunu lõppes muidugi hetkega, sest kui laps su voodisse ronib, ei tule seks kõne allagi. Aga ma poleks eluski uskunud, et me nii valjud olla võime, et magavad lapsed üles ajame.“