VÕRGUBEEBI PÄEVIK | Lugesite õigesti, läksin stuudiosse ja koorisin end rasedana paljaks 

See on ikka uskumatu, et tänase seisuga on tähtajani jäänud täpselt 12 nädalat ja olen jõudnud juba 28. rasedusnädalasse. Kogu see teekond just nagu algas ja juba on lõpp nii lähedal… Sellega seoses on minu sees muutunud palju ja olen õppinud väärtustama täiesti uusi asju.