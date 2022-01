EMA PIHTIMUS: „Hoidke oma pered Eestis koos, Soome minek lõhub kõik!” 

„Eks seal sai rohkem raha ja kes meist ei tahaks paremini elada. Alguses läks mees üksi ja mina jäin esimese lapsega siia. Keeruline oli, just üksi olemine, aga raha tekitas rohkem võimalusi ja andis parema elujärje,“ meenutab ta. Kui sündis aga teine laps, ei tahtnud ta enam Eestis üksi olla ja otsustati, et Soome läheb ka ülejäänud pere. „Palgad võivad ju seal paremad olla, aga ka elu on kallim. Ja mis vahet siis enam on, kas me elame ja töötame siin või seal, kui päeva lõpuks on majanduslik olukord ikka sama. Mees teenis seal rohkem, aga meil kulus elamisele ka sellevõrra rohkem.“