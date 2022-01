KATKEND RAAMATUST | Kratitüdruk Krata otsib näkkide kodu: kas järvelehmade kannul see viimaks õnnestub? 

Valge hobune hüppab järve keskel vette, nii et veepinnal loksuvad pisikesed jäätükid lendavad laiali ja tabavad kratitüdrukut, kes hetk hiljem kohale jõuab. Kaunis suksu on jäljetult kadunud. Krata kõhutab jääaugu äärele ja vahib vette. Ta pistab sabaotsa korraks sisse ja tõmbab sedamaid välja – õudselt külm on see vesi!

Aga mis parata! Kui ei õnnestunud vetevaimude juurde ratsutada, siis tuleb midagi muud välja mõelda. Karta on, et see midagi muud tähendab jääkülma vette sumatamist. Aga Krata teab, et seda pole mõtet umbropsu teha: kui tal ei õnnestunud leida näkkide kodu suvel soojas vees, vaevalt see siis ka nüüd õnnestub. Vaja on mingit juhtlõnga, kasvõi õige pisikest, et õige koht üles leida!

Kratitüdruk ronib tagasi vahtraoksale ja silmitseb järvevett. Hobuse hüppest tekkinud lainetus on taandunud ja vesi väreleb taas laisas rahus. Krata turnib kõrgele puulatva ja silmitseb ümbrust. Kõik on talviselt vaikne ja tüüne, valge lumevaibaga kaetud. Ainult õige kaugel on näha lähenemas hallide täpikeste kobarat. Ilmselt mingid loomad?

Krata piidleb oma valvepostilt, kuidas hallid täpikesed muutuvad lähenedes aina suuremaks, hoides kurssi ikka järve poole. Need on ju lehmad, taipab kratt silmi pingutades. Peagi kostab ka kariloomade kaelas kõlkuvate kellade kume hääl. Aga kus on karjane? Kas lehmad on kodusest laudast plehku pannud? Nad võivad ju niimoodi ära külmuda!

Murelikuks muutunud Krata lendab puuladvast alla ja maandub karja ees kõndiva suure lehma seljal. Otsejoones kõnnib lehm järve suunas, justkui kuuleks temagi mingit kutset. Krata kikitab kõrvu – no ei midagi! Kas juhtlehm on hulluks läinud ja viib ka kõik teised jäisesse surma? Või siis võivad lehmad samuti talisuplusega tegeleda, just nagu see koer pealinnas?

Kratitüdruk Krata maandub karja ees kõndiva suure lehma seljal. Tee viib otse lahtise vee poole… Foto: Piia Maiste

Lehmakari astub järvejääle ja kõnnib kõhklematult üha edasi. Veel kümmekond meetrit ja ees on lahtine vesi! Ähmi täis kratitüdruk niheleb lehma seljas ega tea, mida nüüd teha. Hüpata maha ja jääda kuivale pinnale? Tema ei ole ju suvest saati ennast külma veega karastanud nagu talisuplejad. Või siis minna lehmadega kaasa ja loota, et need juhivad ta vetevaimude juurde? Aga kui need ei olegi näkkide lehmad, vaid lihtsalt suplejad, siis saaks ta märja ja külma ujumaskäigu täitsa ilmaasjata!