VÕRGUBEEBI PÄEVIK | „Vau, sa pole kunagi varem minust suurem olnud“ ja teisi lollusi, mida pole vaja rasedale öelda 

Olles juba seitse kuud olnud rase, olen kokku puutunud igasuguste inimeste ja arvamustega ning see omakorda on mulle õpetanud, et miskipärast on mu rasedus kõigi asi. Täna jutustan teile asjadest, mida minu meelest ei peaks iial rasedale naisele ütlema.