Kuidas uuel aastal rahaga targalt ringi käia? 5 parimat nippi suurpere emalt 

Foto: Erakogu

Säästmine ja raha kogumine nii suuremates kui ka väiksemates peredes on kahtlemata suur väljakutse, mis nõuab igapäevtoimetuste kõrvalt omajagu tähelepanu ning mis seal salata – kõlab tihtilugu isegi võimatuna näiva missioona. Ent Ellin Sarapsoni ja tema abikaasa pere kogemus näitab, et kui asjaga algust teha ning järjepidev olla, on võimalik igapäevaste kulutuste arvelt nutikalt säästa ka suuremas perekonnas. Millised on suurpere parimad säästunipid, jagab Sarapson, kelle peres kasvab neli tütart – kõige vanem laps käib 6. klassis ning kõige noorem alustas kooliteed möödunud aasta sügisel.