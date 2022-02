EMA PIHTIMUS: „Mind petnud abikaasa purustas laste südamed!“ 

„Meie vanem tütar on nüüdseks juba täisealine, õpib teises linnas ja on olnud ka mõnes suhtes. Kuna meie pere on katki läinud, olen ekstra pingutanud, et luua lastega usalduslik suhe. See on mul õnnestunud, ent olen tundnud ilmselt ka sellevõrra rohkem südamevalu,“ sõnab ta avameelselt. „Kui mul nendega sellist suhet poleks, siis ma ei teaks, et vanem tütar ei suuda ühtegi meest usaldada, sest ta on veendunud, et mehed petavad varem või hiljem, ja nooremal on lihtsalt süda murtud, sest tema vanemad ei ole enam koos.“