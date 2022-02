EI SAA OMA BEEBIST ARU? 18 märki, mis aitavad sul teda mõista ilma sõnadeta 

Foto: Pexels

Beebid ei oska sõnu kasutades rääkida. Seega peavad vanemad pidevalt pead murdma, mida maimuke neile öelda tahab. On tal kõht tühi? Kas tal on mähe liiga märg? On tal tõesti juba jälle uneaeg? Need on vaid mõned küsimused, mis värskete lapsevanemate peas keerlevad. Aga beebisid on võimalik mõista ka sõnadeta. Kuidas? Kohe saad teada!