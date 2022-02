KASULIKUD TRIKID EMADELE! TikTokist leiab palju põnevaid nippe, mis marjaks ära kuluvad! 

Ameeriklanna Shannon Doherty ehk athomewithshannon on TikTokis kogunud üle 1,3 miljoni jälgija. Videoid on tal lõpmatuseni ja igas neist õpetab ta mõne kasuliku triki või nipi. Sõbrapäeva eel on kõik muidugi seotud sellega. Kuidas maasikaid südamekujuliseks lõigata, lihtsaid nippe sõbrapäevaks sobilike kaunistuste tegemiseks ja nii edasi.