EMA PIHTIMUS: „Lahutatud sõbrannad ei mõista, et neil on palju rohkem vaba aega kui mul!”

Foto: Pexels

„Muidugi on kurb, kui perekonnad katki lähevad, aga samas vahel olen ma kade. Miks? Sest neil lahutatud emadel on nüüd vähemalt päriselt oma aeg ja nad ei pea ennast süüdi tundma, kui seda naudivad!” räägib Stiine, kelle sõnul on see sõprussuhted kohati keeruliseks muutnud.