EMA PIHTIMUS: „Kui laste isa ei aitaks, siis ei jääks mul palgast sentigi alles!” 

Kristine sõnul läksid nad laste isaga lahku juba mõned aastad tagasi. Heal järjel mees otsustas, et ühiselt loodud kodu jääb naisele ja lastele ning ta aitab neid ka majanduslikult. On ju ometi tema lapsed need, kes seal elavad ja kelle elukvaliteet ei pea selle pärast kannatama, et vanemad lahku on läinud. „Ma olen talle ääretult tänulik, sest ta maksab meie kodu eest laenu ja lisaks aitab tasuda lastega seotud kulusid. Näiteks maksab nende trenne ja ostab kulukamad riided,“ selgitab Kristine. „Aga järjest kallinev igapäevaelu on pannud mõtlema, mida teevad need naised, kelle eksmees pole selline. Kõigil meestel polegi võimalik niimoodi oma lapsi ja nende ema toetada!“