UURINGUD NÄITAVAD: miks on esmasündinud lapsed edukamad kui nende õed-vennad? 

Kuidas sünnijärjekord mõjutab edu saavutamist? Ühendkuningriigi sotsiaal- ja majandusuuringute instituut on leidnud, et esmasündinud naised saavutavad tõenäolisemalt edu. Yourtango on kirja pannud, mille poolest esmasündinutel, eriti tüdrukutel, on suurem tõenäosus edu saavutada.