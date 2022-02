EMA PIHTIMUS: „Ütlen ausalt, ma kahetsen laste saamist!“ 

Lisett tunnistab, et esimene laps sündis, kui pikalt vindunud suhe oleks pidanud läbi saama. „Aga kui saad teada, et saate lapse, siis ikka püsib lootus, et äkki asjad paranevad, kõik saab korda ja nii edasi,“ meenutab ta. „Korraks saidki. Aga siis tekkisid väikelapsega seotud pinged. Kui oleks tulnud ikkagi lahku minna, otsustasime mingil rumalal põhjusel saada teise lapse, et äkki see päästab meid. Aga see oli kõige valem otsus üldse!“