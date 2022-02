EMA PIHTIMUS: „Lapsed pidid olema suhtes järgmine samm, aga olid hoopis viimane!“ 

Johanna sõnul olid nende peres lapsed väga oodatud. „Eriti esimene! See oli meie mõlema ühine ja väga suur otsus, et astuda see järgmine samm, aga lastest sai hoopis viimane ühine samm koos,“ meenutab ta. „Kui esimene laps sündis ja kogu elukorraldus muutus, tekkisid tülid ja pinged. Mina olin kogu aeg kodus ja laste isa käis tööl. Mina tundsin, et ma ei teegi muud, kui pesen kakat, toidan ja hoolitsen kodu eest. Isa tundis aga, et tema teeb tööd ja teenib raha, aga seda ei väärtusta keegi. Lootsime pimesi, et raske aeg läheb ise mööda ja kuna tahtsime mõlemad kahte last ja väikese vanusevahega, sündiski õige pea meie teine laps.“