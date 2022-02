VÕRGUBEEBI PÄEVIK | Jäin 24aastaselt ilma oma esihambast. Teadsin, et rasedana on hambad nõrgad, aga et nii nõrgad...

Eelmisel nädalal juhtus minuga midagi, mida ilmselt väga paljud näevad vaid unes. Ma jäin 24aastaselt ilma oma esihambast. Teadsin, et rasedana on hambad nõrgad, aga et nii nõrgad… See lugu on korraga kurb ja naljakas, ma ei pane kumbagi reaktsiooni pahaks.