EMA PIHTIMUS: „Lapsepuhkuse uus süsteem ei arvesta üksikvanematega! Kes see loll oli?” 

Foto: Vida Press

„Mul on kaks last, graafikuga töö ja kodus ei asenda mind keegi, kui lapsed on haiged või mingi muu tähtpäev tulemas. Mul kulusid aastas kõik kuus lapsepuhkuse päeva ära, nüüd on mul aastate peale kokku ainult 20!” sõnab maruvihane Laura, kellele ei meeldi sugugi aprillist jõustuv tasustatud lapsepuhkuse võtmise süsteem.