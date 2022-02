Söestunud mänguasjad ja leivakoorikud plaadimängijas: lapsevanemad jagavad laste koduseid äpardusi 

Foto: Vida Press

Aastate jooksul on olnud märgata läbivat mustrit, et suur osa kodukindlustusjuhtumeid on seotud just lastega. Kindlustusfirma Gjensidige üleskutsel muljetasid lapsevanemad, milliseid äpardusi on nende kodudes juhtunud. „Üks päris kulukas näide käesolevast aastast on harjavarrega telerile otsa jooksmine, mille kahju ulatus ligi 1500 euroni,“ sõnas ettevõtte kahjukäsitluse osakonna juht Maarika Mürk. Lugusid on veelgi.