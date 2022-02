EMA PIHTIMUS: „Seks mehega on võimatu, selleks pole lihtsalt võimalust!" 

„Seks mehega on võimatu, selleks pole lihtsalt võimalust! Lapsed lähevad magama nii eri aegadel ja kui lõpuks kõige suurem ka uinub, hakkavad kõik meie voodisse kolima. Kõige pisem uinubki üldse meie voodis, sest tal on paaniline hirm omaette magamise ees,“ on Maris nõutu. „Kui me ka jääme nii öelda koos tema voodis magama, ärkab ta öösel paanikaga, kui näeb, et ma olen tema kõrvalt lahkunud.“