VÕRGUBEEBI PÄEVIK | Olen sündinud vabasse Eestisse ja paratamatult on mul hirm, kas minu poeg saab sama öelda 

Ma soovin, et mul oleks jagada midagi eriti toredat ja positiivset, aga ilmselt on see mõistetav, et praegusel ajal on roosamanna mõtted asendunud mure mõtetega. Eriti meedias töötades, intensiivselt kõikide maailmaprobleemide sees olles. Jagan teiega oma mõtteid ja ehk see murede väljakirjutamine aitab mul uuesti roosamannaks hakata.