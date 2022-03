MITU LAST SUL ON? Kas teadsid, et sünnijärjekord mõjutab sinu laste isiksust 

Laste isiksust võivad mõjutada paljud tegurid – nagu näiteks vanus, sugu, õdede-vendade vaheline side, pere sissetulek, demograafia ja palju muud. Kuid üldiselt võib öelda, et vanemad lapsed identifitseerivad end vanemate ja autoriteediga, samas kui nooremad lapsed mässavad selle vastu. Just nõnda on öelnud Frank Sulloway, California ülikooli Berkeley dotsent, kes on ekspert sünnijärjekorra ja perekonna dünaamika teemal.