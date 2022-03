LASTE SÜNNIPÄEVAD: kas hirmkallid üritused on minevik ja tagasi tulevad kodused peod? 

„Arvan, et suurte ja kallite laste sünnipäevade aeg on üsna ümber. 11aastase lapse klassis on vähesed peod viimasel kahel aastal üldse toimunud,“ sõnab Piret. Tema sõnul on mitu korda järjest ära jäänud peod näiteks Proto avastustehases või Lennusadamas. „Üks laps sai positiivse diagnoosi ja kaks pidu tühistati, meil niisamuti,“ sõnab Piret, kelle sõnul said nad vaevu Spot of Tallinnast raha kätte. „Seal oleks 10–15 lapsega üritus olnud 250 eurot pluss toit.“