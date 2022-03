HUVITAV! Kui sulle on tehtud see levinud operatsioon, tõuseb tõenäosus rasestuda

Foto: Pexels

Teadlased avastavad pidevalt põnevaid fakte. Näiteks kui sulle on lapsena tehtud üks kindel operatsioon, on sul suurem tõenäosus rasestuda. Nii et haara kondoomid, kasuta rasestumisvastaseid vahendeid ja veendu, et oled kaitstud, kui sa lapsi veel ei soovi, sest tegu on väga levinud lõikusega.