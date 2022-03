RAVIMID JA IMETAMINE: kas see on ikka ohutu? 

Kui sulle on imetamise ajal välja kirjutatud antibiootikumid, on täiesti arusaadav, et tunned muret. Kas ravim eritub rinnapiima? Kas see on lapsele ohutu? Kui määratud antibiootikum pole ohutu, kas on alternatiive? Need ja paljud teised küsimuses tekitavad palju stressi. See on arusaadav.