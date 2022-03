UNUNUD SÕJAHIRM VIRGUB TAAS: nüüdsed täiskasvanud õmblesid lastena marlimaske, harjutasid laskmist ja suusatasid, gaasimask peas 

Triinu mäletab, et uuris ema käest murelikult, kus on nende kodu lähedal varjend, kuhu pommitamise ajaks peitu pugeda. „Metsas käies arutasin omaette ja kurtsin täiskasvanutele, et Eestis on liiga kidurad metsad, siin ei saa korralikult partisan olla ja vaenlase eest varjuda,” sõnab ta. Kuna Triinu vanemad olid arstid, teadis ta alati, et nad mobiliseeritakse sõja esimesel päeval ja saadetakse rindele.