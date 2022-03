ELUTEE RASKE ALGUS! Sügavalt enneaegsena sündinud laste ema: „Tundsin ennast nii süüdi, et ma ei suutnud neid kauem kanda!“ 

Foto: Fotod erakogu

„Kõik on korras, süda lööb, kuid... siin on tuksuvaid südameid kaks,” meenutab Greta, kuidas ta läks ultrahelisse, peljates raseduse katkemist. Üllatusena selgus, et lisaks kolmandale lapsele tuleb ka neljas. Kuid et pisikesed tirtsud otsustavad ilmale tulla plaanitust varem, peavad läbima justkui lõputuna näiva kadalipu ja rinda pistma ränga koroona ning teiste viirustega, ei osanud keegi ka kõige halvemas unes ette kujutada.