SAJAD ASENDUSEMAD JA BEEBID ON UKRAINAS LÕKSUS! Värskelt kaksikud saanud paar: „Pidime oma vastsündinutega punkrisse jooksma, ilma toidu ja muuta.“ 

Ukraina on üks väheseid riike maailmas, kus välisriikide kodanikud saavad teha asendusemadega kokkuleppeid. Välismaalaste seas on USA järel just Ukraina populaarsuselt teine asendusemaduse sihtkoht, kirjutab Stylist.co.uk. Sealsete surrogaatemade ja nende kõhus olevate laste pärast muretsevad nüüd paljud viljatud paarid kogu Euroopas.