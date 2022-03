EMA PIHTIMUS: „Ma olen üks neist, kes poleks pidanud lapsi saama. Lihtsalt ootan, kuni nad suureks saavad ja välja kolivad!“ 

Gettel tunnistab, et võibolla on ta üks neist, kes poleks pidanud lapsi saama, sest tal lihtsalt pole seda emageeni. „Ma loodan, et mu lapsed mind suurena ei vihka ega tunne, et neid oleks vähe armastatud,“ sõnab ta. Kuigi kõigi arust saab ta suurepäraselt hakkama ja sõbrannad noomivad, et mis juttu ta ajab, sõnab ta ise, et see on nii raske. „Kogu see maailm, alates beebindusest ja lõpetades ma ei tea millega. Ma ei tundnud kunagi erilist rõõmu laste ühegi arengu üle, need lihtsalt juhtusid, sest need pidid ju juhtuma. Mul pole kunagi olnud seda südamesoojust või pisarat silmanurgas, kui mu laps jõulupeol esineb. Näiteid on palju,“ selgitab ta.