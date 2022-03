KELDRIS EMMET-ISSIT OOTAMAS: asendusemade sünnitatud 19 beebit elavad Kiievis maa all 

Ukraina pealinnas Kiievis on süngeks taustamüraks muutunud mürsuplahvatused. Nende eest varjatud keldriruumides tegeleb Ludmila Jašenko beebidega. Neid on 19, kes magavad või kosuvad korralikult paigutatud hällides ja söövad imiku piimaseguga täidetud lutipudelitest, kirjutab The New York Times.