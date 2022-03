„MUL EI OLE TEIST VALIKUT!“ Võõrsil olnud emad naasevad Ukrainasse, et oma lapsi sõjakoledustest päästa

„Pojaga koos olemine on minu ainus soov,” sõnab Alisa Košeleva, kes kõnnib Lääne-Ukrainas Lvivi linnas mööda munakivisillutisega tänavat. Ta on ema, kes on sõja ajal lapsest eraldatud: Alisa poeg on kodulinnas Mariupolis, mille Venemaa väed on sisse piiranud, põhimõtteliselt hävitanud ja kus valitseb nälg.