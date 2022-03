Haridus- ja Noorteameti peadirektoriks valiti Jaak Raie 

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri Kristi Vinter-Nemvaltsi sõnul on tööle asuv peadirektor pikaaegse avaliku sektori juhtimiskogemusega ning hästi kursis ka hariduselus toimuvaga. „Usun, et tema liitumine Harno meeskonnaga annab asutusele uue hingamise ning praegu keerulistes oludes on eriti tähtis, et haridusvaldkond käiks ajaga kaasas ja oleks hästi juhitud. Soovin Jaak Raiele jõudu selles vastutusrikkas ja väljakutseid pakkuvas ametis,“ sõnas kantsler.



„Ootan väga võimalust panustada Eesti haridusellu ning kujundada meeskonnaga Harno tulevikukindlaks hariduspoliitikaid rakendavaks organisatsiooniks. Hariduskorralduse juurde jõudmise eest tänan aga nii Viljandi linnavalitsust kui Põhja-Sakala valda, kes selle töölõigu arendamiseks võimaldasid mul oma panuse anda ning tähtsustavad selgelt haridust meie riigi tuleviku alustalana,“ ütles Jaak Raie.



Jaak Raie oli novembrist Põhja-Sakala vallavanem, enne seda Viljandi haridus- ja kultuuriameti juhataja. Varasemalt on Raie pikka aega töötanud SA Tallinna Teaduspark Tehnopol juhatajana, olnud Eesti Rahvusringhäälingu loomise ajal juhatuse liige ning Tallinna spordi- ja noorsooameti juhataja. Raie on omandanud Tartu Ülikoolis liikumis- ja sporditeaduste bakalaureusekraadi ning tal on ka õpetaja kutse.