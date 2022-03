KOHUTAV STATISTIKA: igas sekundis põgeneb üks laps Ukrainast 

„Oleme jõudnud kolme miljoni piirini, kui arvestada inimeste liikumist Ukrainast naaberriikidesse. Ja nende seas on umbes 157 000 kolmandate riikide kodanikku,” sõnas Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni pressiesindaja Paul Dillon Genfis. Selle aja jooksul on riigist lahkunud umbes 1,5 miljonit last, mis tähendab, vähem kui laps sekundis lahkub sealt.