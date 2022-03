Peresõbralikku märgist püüab 62 toidukohta üle Eesti 

Peresõbraliku toidukoha märgise kampaania lükkas möödunud aastal käima Eesti Lasterikaste Perede Liit, et tunnustada kõiki restorane ja kohvikuid üle Eesti, kes pööravad oma tegemistes ja toimetamistes igapäevaselt tähelepanu lastega peredele.



„Südantsoojendav on näha, et peresõbralikkuse poole püüdleb aasta-aastalt üha rohkem toidukohti. Tänavuste kandidaatide seas näeme pea kõiki möödunud aastal märgisega pärjatuid, aga ka täiesti uusi toidukohti, kelle hulgast soovime leida üles just need, kelle juurde on pered ka magnettormide või täiskuu ajal oodatud,“ ütles peresõbraliku toidukoha märgise projektijuht Bibi Perlov.



Sel aastal külastab igat toidukohta kaks perekonda ning lõplik valik selgub perede külastuskogemuse ja hindamiskomisjoni tulemusel. Märgise andmisel pöörab Liit muuhulgas tähelepanu sellele, kui lapse- ja peresõbralik on toitlustusasutuse menüü, klienditeenindus, interjöör ja ruumilahendused, ligipääsetavus ja parkimine ning kas lastele on tagatud aja veetmiseks arendavaid mänguasju.



„Soovime peresõbralikud toidukohad panna Eesti kaardile mai keskpaigaks ehk vahetult enne suvist vaheaega, mil pered enim mööda Eestit ringi liiguvad,“ lisas Perlov.



Peresõbralikule toidukohale kandideerivad tänavu 62 toidukohta üle Eesti:



Tallinnas:

1. Bopp kohvik

2. Brasserie 11

3. City Grill House restoran

4. Clos Resto

5. HÜGGE Resto

6. Kohvik Koogel Moogel

7. La Prima Pizza

8. Lore Bistroo

9. MOOS Resto

10. OKO Resto

11. Paju Villa

12. Pererestoran Pann & Kook

13. Pererestoran- ja kohvik Claudz

14. PROTO Avastustehase kohvik

15. Restoran Allee

16. Restoran Nero

17. Ristorante Flavore

18. Riviera Palais Brasserie

19. Snoob Resto



Harjumaal:

1. Kohvik UKAS

2. Ott&Matilda Kohvik

3. Oxforelli Puhkekeskus

4. Restoran Lucca



Lääne- ja Ida-Virumaal:

1. Rohuaia Kohvik

2. Tulivee rannarestoran



Tartumaal:

1. Cafe Truffe

2. Juulamõisa kohapärimuskohvik

3. Jääkaru kohvik

4. Kohvik Anna Edasi

5. Kohvik Spargel

6. Toome Kohvik

7. Vaga Mama



Lõuna-Eestis:

1. Avinurme Puiduait

2. Kohvik Johanna

3. Kohvik Mantelahi

4. Kohvik Pannukas

5. Mooste viinavabrik

6. Seto Tsäimaja

7. Stedingu Kohvik

8. Ugandi Resto

9. Ööbikuoru Villa



Pärnumaal:

1. Pagaritöökoda Leivakas

2. Statka Resto

3. Villa Ammende Restoran

4. Vorstid & Vahvlid



Järva- ja Viljandimaal:

1. Kohvik Fellin

2. Reimani Kohvik

3. Tikupoiss restoran

4. Villa Maria Viljandi



Läänemaal:

1. Hapsal Dietrich

2. Hestia Hotel Haapsalu Spa Blu Holm Resto

3. Wana kooli kohvik



Saaremaal:

1. Arensburg restoran

2. Burger Primo

3. Castello resto

4. Chameleon Kohvik-Lounge

5. Classic kohvik & pitsa

6. GOSPA resto

7. Saaremaa Veski

8. Wow Elamuskeskus



Hiiumaal:

1. Kõrgessaare Sadamakohvik

2. Tuuletorni kohvik Ruudi