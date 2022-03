PUUST JA PUNASEKS! Millised on olulisemad muutused vanemahüvitiste ja lapsepuhkuste süsteemis ja kuidas neist aru saada!

Seadused on inimestele tihti keerulised. Veelgi segasemaks läheb asi siis, kui juba pikalt kehtinud reeglid muutuvad. 1. aprillist 2022 muutub vanemahüvitiste ja lapsepuhkuste süsteem. Millised on aga olulisemad muudatused ja kuidas neist aru saada? Palusime Sotsiaalkindlustusametil need lahti seletada ja näidetega arusaadavaks teha.