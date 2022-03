VÕRGUBEEBI PÄEVIK | Beebi on juba nii paika vajunud, et nüüd on tema sündimine ainult aja küsimus

Nüüd juba tõesti on beebiga kohtumine jõudnud nii lähedale, et need viimased nädalad on olnud täis pidevat elevust ja ärevust samal ajal. Uskumatu, et see võib olla, vaid päevade või nädalate küsimus, kuniks pojaga kohtume.