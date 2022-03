EMA PIHTIMUS: „Paljud peavad mind rongaemaks, sest jätsin lapsed eksmehele ja kolisin teise riiki!“ 

Foto: Pexels

„Ükski ema, kes just ei kannata näiteks sünnitusjärgse depressiooni küüsis, ei jäta oma lapsi maha kerge südamega. Isegi mitte nende isaga, sest ema süda on ema süda,“ sõnab kahe lapse ema Kaisa. „Aga vahel läheb elu nii, et sul ei ole teist valikut.“