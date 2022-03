TÄHELEPANU, BEEBIOOTEL NAISED! 1. aprillist hakkab kehtima õigus emapuhkusele: kellele ja mis see on?

Seadused on inimestele tihti keerulised. Veelgi segasemaks läheb asi siis, kui juba pikalt kehtinud reeglid muutuvad. 1. aprillist 2022 muutub vanemahüvitiste ja lapsepuhkuste süsteem. Varasema rasedus- ja sünnituspuhkuse asemel hakkab kehtima emapuhkus. Mis see on ja mida see endast kujutab selgitavad sotsiaalkindlustusameti perehüvitiste teenuse juht Marjana Lazarenkov ning hüvitiste osakonna arendusnõunik Pirjo Künnapuu.