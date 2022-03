ŠOKEERIVAD FOTOD | Ukrainas sõjas vigastatud lapsi raviv arst: „Mõned neist on surma äärel.“ 

Praegu viibib Milena Zaporižžjas asuvas laste erihaiglas, kuhu tuuakse ravile kõige raskemini vigastatud lapsi Ida- ja Lõuna-Ukrainast, kus võitlus on kõige raskem. Tüdruku tumepruunid juuksed on punutud patsidesse, tema põselt jookseb kaelani suur arm. Hapnikutoru teipis ta ninna kinni. Ta silmad on uimased ja keha kisub valust krampi, vahendab France24.